Sömürgeci Emmanuel Macron ve Mark Rutte işgalci İsrail’e gidiyor

MACRON VE RUTTE, İSRAİL'E GİDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın (pazartesi) İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek" denildi.





İSRAİL'E AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek açık desteklerini ilan etmişti.