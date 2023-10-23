Sömürgeci Emmanuel Macron ve Mark Rutte işgalci İsrail'e gidiyor
Katil İsrail'in katliamının destekçileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail'i ziyaret edecek. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın (pazartesi) İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek" denildi.
Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.
7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. Katil İsrail binlerce sivili katletti.
İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyada dikkatle takip ediliyor.
MACRON VE RUTTE, İSRAİL'E GİDECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın (pazartesi) İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek" denildi.
İSRAİL'E AÇIK DESTEK
ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek açık desteklerini ilan etmişti.
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