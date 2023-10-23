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ABD ateşe körükle gidiyor! Flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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ABD ateşe körükle gidiyor! Flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, soykırımcı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamda İran'ın müdahalesi durumunda Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail’i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamla ilgili Amerikan basınına konuştu.

İRAN MÜDAHALE EDEBİLİR

NBC televizyon kanalının "Meet the Press" adlı programına katılan Blinken, ABD'nin soykırımcı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ BİR CEPHE GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

BÖLGEYE, EK ASKERİ UNSURLAR KONUŞLANDIRILDI

Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail'i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran’dan İsrail ve ABD’ye çok net uyarı

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