Netanyahu uluslararası mahkemelerde yargılanacak! İngiltere ve ABD her zaman olduğu gibi yine arkasında...
İşgalci İsrail Gazze'deki insanlık dışı katliamını sürdürürken, Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran hukuki açıdan bölgedeki gelişmeleri yorumladı. Kuran, savaşın tarafı olmayan kadın, çocuk ve yaşlıları hedef alan, okul, hastane ve mabetlere vuran taraf İsrail'in bir savaş suçu işlediğini ifade ederken başta Netanyahu olmak üzere bu katliam için talimat veren herkesin gelecekte Lahey'deki uluslararası mahkemelerde yargılanacağını ifade etti.
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde tarihte eşine ender rastlanılan bir soykırım gerçekleştiriyor. Özgürlük ve insan hakları konusunda bütün dünyaya ders vermeye çalışan Batı ülkelerindeki siyasetçiler ve medya kuruluşları bu katliamın suç ortağı olmaktan çekinmiyor.
KATLİAMA KİM KARŞI ÇIKACAK?
Peki bu katliama kim dur diyecek? 2002 yılında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları önlemek için Lahey'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) neden bu soykırıma sessiz kalıyor?
Bu konuda Filistinlilerin bir başvurusu bulunuyor. Bu başvuru süreci hangi aşamada ve son gelişmeler yargılama sürecini hızlandırabilir mi? Bu soruları uluslararası hukuk uzmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Selami Kuran yanıtlarken, çarpıcı ifadeler kullandı.
İSRAİL'İN LAHEY'DE DOSYASI BİR TÜRLÜ İLERLEMİYOR
Filistin 2015 yılında beri 1998 tarihli Roma Statüsüne taraf ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisini tanıyor. 2014 yılındaki İsrail hukuk ve insanlık dışı saldırıları nedeniyle savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla Ceza Mahkemesine başvurdu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi suç işlendiğini dair yeterli kanıtlar olduğu için 2021 yılında soruşturma başlattı, ancak soruşturma çeşitli siyasi baskılar nedeniyle ilerlemiyor.
İNGİLTERE VE ABD ETKİSİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi her ne kadar bağımsız gibi kendini lanse etse de bildiğiniz gibi siyasi etki ile hareket ediyor. İngiltere bu mahkeme üzerinde çok etkili.
ABD bu mahkemeyi tanımasa da kararlar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İsrail'in son 15 gündür Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım girişimi İsrail hakkındaki soruşturma sürecini hızlandıracaktır.
PUTİN'E HEMEN TUTUKLAMA ÇIKTI
İsrail Lahey'i tanımasa da suç Filistin topraklarında işlendiği için UCM'nin İsrailli yöneticileri yargılama yetkisi bulunuyor. UCM, Rusya-Ukrayna savaşında yapılan başvuruyu hızlı bir şekilde karara bağladı. Putin ve Rus komutanlar hakkında tutuklama kararı çıktı. Burada bir çifte standart görüyoruz.
Putin hakkında hızla işleyen süreç Netanyahu hakkında nedense çok yavaş ilerliyor. İsrail hakkında 2014'te yapılan başvuruda sürecin hızlandırılması gerekiyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi 4 suçu yargılama konusu yapabiliyor. Soykırım, savaş suçları, İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve saldırı. İsrail'in bu suçların tamamını işlediğini söyleyebiliriz.
İSRAİL TÜM SAVAŞ SUÇLARINI İŞLEDİ
Nedenine gelince. Haklı ya da haksız sivil hedeflere saldıran, savaşın tarafı olmayan kadın, çocuk ve yaşlıları hedef alan, okul, hastane ve mabetlere vuran taraf savaş suçu işlemiştir.
İnsani yardımı engellemek de tipik bir savaş suçudur. Bu durumda İsrail tarafında talimat veren yetki kullanan herkes Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mutlaka yargılanmalıdır ve yargılanacaktır.
Yani talimatı veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı ve üst düzey komutanlar.
SIRPLAR CEZA ALDI, İSRAİL'DE ALACAKTIR
UCM, Sırp komutan Ratko Mladiç'i ömür boyu hapse mahkum etti ve bu yargılamalarda Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Radovan Karadziç'i de soykırımdan suçlu buldu.
Bosna Hersek'teki işlenen savaş suçları ile Filistin'de işlenen suçlar birebir aynı. Eğer adaletli bir yargılama yapılırsa başta Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrailli komutanların Lahey'de ceza alacağını düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- 23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
- KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
- SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...
- Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
- 7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak