Netanyahu uluslararası mahkemelerde yargılanacak! İngiltere ve ABD her zaman olduğu gibi yine arkasında...

KATLİAMA KİM KARŞI ÇIKACAK?

Peki bu katliama kim dur diyecek? 2002 yılında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları önlemek için Lahey'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) neden bu soykırıma sessiz kalıyor?

Bu konuda Filistinlilerin bir başvurusu bulunuyor. Bu başvuru süreci hangi aşamada ve son gelişmeler yargılama sürecini hızlandırabilir mi? Bu soruları uluslararası hukuk uzmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Selami Kuran yanıtlarken, çarpıcı ifadeler kullandı.