HaberlerGaleriKatil İsrail'e destek olan ABD'den Orta Doğu'yu karıştırma hamlesi! İran'a karşı THAAD sistemi
Katil İsrail'e destek olan ABD'den Orta Doğu'yu karıştırma hamlesi! İran'a karşı THAAD sistemi
İşgalci İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ederken, katliama destek çıkan ABD'den yeni bir hamle geldi. Soykırımcı Netanyahu'ya koşulsuz destek veren ABD bölgeye konuşlandıracağı yeni silahları resmen açıkladı. ABD'li bakan bunun 'İran'a bir yanıt' olduğunu söyleyerek direkt olarak Tahran'ı hedef aldı.
Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:16Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:16