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Katil İsrail'e destek olan ABD'den Orta Doğu'yu karıştırma hamlesi! İran'a karşı THAAD sistemi

İşgalci İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ederken, katliama destek çıkan ABD'den yeni bir hamle geldi. Soykırımcı Netanyahu'ya koşulsuz destek veren ABD bölgeye konuşlandıracağı yeni silahları resmen açıkladı. ABD'li bakan bunun 'İran'a bir yanıt' olduğunu söyleyerek direkt olarak Tahran'ı hedef aldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:16
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Katil İsrail’e destek olan ABD’den Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! İran’a karşı THAAD sistemi

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor. Çocuk-kadın dinlemeden bomba yağdıran İsrail, en son sivillerin bulunduğu Pazar yerini vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail’e destek olan ABD’den Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! İran’a karşı THAAD sistemi

SAYI ARTIYOR!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 bin 561 sivilin de yaralandığını duyurdu.

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Katil İsrail’e destek olan ABD’den Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! İran’a karşı THAAD sistemi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.

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Katil İsrail’e destek olan ABD’den Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! İran’a karşı THAAD sistemi

KATİLİN AVUKATI ABD!
Gazze'de katliama devam eden Netanyahu'nun en büyük destekçisi ise ABD.

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Katil İsrail’e destek olan ABD’den Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! İran’a karşı THAAD sistemi

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından İsrail'i ziyaret ederek katil Bibi ile samimi pozlar vermiş saldırının Hamas tarafından yapıldığı iddia etmişti.