Katar Emiri Al Sani’den Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’e sert tepki! Toplantıyı terk etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Filistin'in haklarını her defasında savunan Katar Emiri Al Sani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in Filistin direnişini "terör çeteleri" olarak nitelendirmesi nedeniyle konuşmasını yapmadan toplantıyı terk etti. İşte o anlar...