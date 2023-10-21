Kahire'de Barış Zirvesi! İsrail-Hamas savaşı nedeniyle kriz toplantısı! Türkiye de katıldı...
Mısır'da İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları ve bu süreçten sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise yaptığı konuşmada "İsrail hükümetine sesleniyoruz. Saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Sürgünü kabul etmeyeceğiz." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.
BM DE TOPLANTIDA YER ALDI
ISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yaptığı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
ÇOK SAYIDA ÜLKE BULUNUYOR
Zirvede ayrıca Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer aldı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da zirvede bulundu.
"REFAH KAPISINDAN GEÇİŞLERİ İSRAİL ENGELLEDİ"
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.
İşte Sisi'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
Tüm sivillerin hedef alınmasını, öldürülmesini veya korkutulmasını tüm açıklığıyla kınıyoruz Filistin halkına ve tüm sivillere uluslararası koruma sağlanması çağrımızı yineliyoruz. İnsani yardımların koordine edilmesi ve gönderilmesi konusunda yoğun çaba harcadık.
"BIDEN İLE ANLAŞTIM"
Biz Refah sınır kapısını kapatmadık ama İsrail bombalamalarla burayı hedef aldı ve ben de geçişin açık kalması konusunda Amerikan Başkanı ile anlaştım.
Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi yineledik ve bunu, onların davalarının nihai tasfiyesi olarak değerlendiriyoruz.
"ADİL BİR ÇÖZÜM OLMALI"
Dirençli Filistin halkının, işgal altında olsa bile topraklarını terk etmek istediğini düşünenler yanılıyor Adil bir çözüm olmadan meselenin tasfiye edilmeyeceğine ve her halükarda bunun Mısır'ın aleyhine olmayacağına dair dünyaya güvence veriyorum. Bugün barış sürecini canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak için çalışacağız.
"EYLEMSİZLİĞİN SONUCU FELAKET OLACAK"
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın açıklamaların öne çıkanlar:
Bölgemizi uçuruma iten bu insani felaketi durdurmak için çalışacağız.Gazze'de sivillerin hedef alınması ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması bir savaş suçudur. Gazze'de olup bitenler konusunda uluslararası eylemsizliğin sonuçları hepimiz için felaket olacak. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardım, yakıt ve ilaç ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu çatışma iki hafta önce başlamadı, aynı yolda devam edersek de bitmeyecek. Filistinlilerin hayatları İsraillilerin hayatlarından daha az değerli değil.
"SÜRGÜNÜ KABUL ETMEYECEĞİZ"
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
İsrail hükümetine sesleniyoruz. Saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Sürgünü kabul etmeyeceğiz.
4'LÜ ZİRVE İPTAL OLMUŞTU
Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin Gazze'deki hastane bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire'deki zirvenin önemi arttı.
Ancak "İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüme dayanan kapsamlı bir çözüme ilişkin tartışmaların acilen başlatılması" çağrısı ile gerçekleştirilen zirvenin çatışmaları sona erdirme noktasında nasıl bir sonuç doğuracağı belirsiz. Mısırlı yetkililer zirvenin çatışmalara yönelik uluslararası tutuma denge getirmeye katkı sağlayabileceği görüşünde.
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