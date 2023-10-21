Kahire’de Barış Zirvesi! İsrail-Hamas savaşı nedeniyle kriz toplantısı! Türkiye de katıldı...

"BIDEN İLE ANLAŞTIM"

Biz Refah sınır kapısını kapatmadık ama İsrail bombalamalarla burayı hedef aldı ve ben de geçişin açık kalması konusunda Amerikan Başkanı ile anlaştım.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi yineledik ve bunu, onların davalarının nihai tasfiyesi olarak değerlendiriyoruz.

"ADİL BİR ÇÖZÜM OLMALI"

Dirençli Filistin halkının, işgal altında olsa bile topraklarını terk etmek istediğini düşünenler yanılıyor Adil bir çözüm olmadan meselenin tasfiye edilmeyeceğine ve her halükarda bunun Mısır'ın aleyhine olmayacağına dair dünyaya güvence veriyorum. Bugün barış sürecini canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak için çalışacağız.