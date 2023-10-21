Kahire'de Barış Zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Böyle cezalandırma olmaz! Katledilmelerini izleyemeyiz

Mısır'da İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları ve bu süreçten sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada böyle bir cezalandırmanın olamayacağını ifade ederken "Filistinlilerin katledilmesini izleyemeyiz" dedi. Fidan ayrıca Türkiye'nin barış için istekli ve kararlı oduğunu vurguladı. Diğer yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi konuşmasında "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise "İsrail hükümetine sesleniyoruz. Saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Sürgünü kabul etmeyeceğiz." dedi.

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