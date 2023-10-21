Katil İsrail ordusundan insanlık dışı ’Gazze’ çağrısı: Siviller terörist sayılacak

KATİL İSRAİL SİVİLLERİ DE TERÖRİST SAYAYACAK

İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi: