İsrail’in katliam ordusu kara saldırısı için bekliyor! Uzaydan görüntülendiler

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI

Yeniden analiz edilen görüntüler, İsrail'in hava saldırılarının ilk 11 gününde Gazze'de ciddi hasar gören noktaları gözler önüne serdi.

Saldırılar, Beyt Hanun'un büyük bir kısmını ve Rimal ile El Cedide yakınındaki bölgeleri hedef alırken, Gazze'nin kuzeyi, son günlerde en ağır saldırıları yaşamaya devam etti.