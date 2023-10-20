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Katil her yaşta katil! Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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Katil her yaşta katil! Netanyahu’nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu insanlık dışı katliama ateş olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken Netanyahu'nun 1983 yılında ortaya çıkan videosu vicdansızlığın da bu kadarı dedirtti. İşte katil İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun o dönemde Filistin için söylediği o alçak sözler...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı operasyonun ardından bölgedeki tansiyon hızla yükseldi.

İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.

NETANYAHU'DAN İNSANLIK SUÇU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüşmüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

NETANYAHU SAVAŞI TETİKLİYOR

Netanyahu, askerler hitaben "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

"SAVAŞÇILARLA BİRLİKTE, HAZIRIZ''

Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaşçılarla birlikte, hazırız'' mesajı vermişti.

KATİL HER YAŞINDA KATİL: ÇOCUK HASTANESİ VURMAK TERÖR DEĞİLDİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşması sosyal medyanın gündemine düştü. Gazze'deki bebek, kadın ve çocuk demeden bombardımana tutan, insanlık suçunun en doruklarını yaşatan Netanyahu'nun her yaşında vicdanının kördüğüm olduğu görülüyor.

Videoda Netanyahu, "Çocuk hastanesi vurmak terör değildir" ifadelerini kullanıyor.

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