Katil her yaşta katil! Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu insanlık dışı katliama ateş olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken Netanyahu'nun 1983 yılında ortaya çıkan videosu vicdansızlığın da bu kadarı dedirtti. İşte katil İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun o dönemde Filistin için söylediği o alçak sözler...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı operasyonun ardından bölgedeki tansiyon hızla yükseldi.
İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.
NETANYAHU'DAN İNSANLIK SUÇU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüşmüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.
NETANYAHU SAVAŞI TETİKLİYOR
Netanyahu, askerler hitaben "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
"SAVAŞÇILARLA BİRLİKTE, HAZIRIZ''
Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaşçılarla birlikte, hazırız'' mesajı vermişti.
KATİL HER YAŞINDA KATİL: ÇOCUK HASTANESİ VURMAK TERÖR DEĞİLDİR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşması sosyal medyanın gündemine düştü. Gazze'deki bebek, kadın ve çocuk demeden bombardımana tutan, insanlık suçunun en doruklarını yaşatan Netanyahu'nun her yaşında vicdanının kördüğüm olduğu görülüyor.
Videoda Netanyahu, "Çocuk hastanesi vurmak terör değildir" ifadelerini kullanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa final maçı nerede? TFF detayları açıkladı!
- İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
- Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?
- TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
- Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altın bilezikleri kim kazandı?
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr