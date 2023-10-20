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Mısırlı kadından Batı medyasına ahlak ve meslek dersi: Kukla olmuşsunuz haberiniz yok!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Mısırlı kadından Batı medyasına ahlak ve meslek dersi: Kukla olmuşsunuz haberiniz yok!

Mısır’ın birçok şehrinde meydanlar Filistin’e destek gösterileriyle doldu. Başkent Kahire’de on binlerce kişi, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti. Alanda yayın yapan Batı medyası da protestoların hedefi oldu. Mısırlı bir kadın Refah Sınır Kapısında Batılı gazetecilere ahlak ve meslek dersi verdi. ABD merkezli CNN'e tepki gösteren bir kadın, "Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" tepkisini gösterdi.

İşgalci ve Siyonist İsrail, Gazze'deki katliamlarını her geçen gün artırırken düzenlenen saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybetti.

Mısır'da on binlerce Müslüman, bebek katili İsrail'in mezalimini protesto etmek ve Filistin'e desteklerini belirtmek amacıyla başkent Kahire'de meydanlara akın etti.

Başkent Kahire'de binlerce kişi 6 Ekim Savaş Anıtı'nın yanı sıra Tahrir Meydanı, Ramses Meydanı, El-Ezher Camisi önünde toplandı. Giza, Feyyum, Mansura ve Refah gibi kentlerde de gösteriler vardı.

Filistin bayrakları ve İsrail aleyhinde sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

BATI MEDYASINA AHLAK VE MESLEK DERSİ: KUKLA OLMUŞSUNUZ!

İsrail'i protesto eden bir kadın, işgalcilerin katliamlarına sessiz kalan Batı medyasına tepki göstermek amacıyla ABD yayın organı CNN'in muhabirine ikiyüzlülüklerini haykırdı.

"Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" diyen kadının sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SİZİN SUSKUNLUĞUNUZUN, YALAN HABERLERİNİZİN CEREMESİNİ ÇEKİYORUZ"

İşte o tarihi konuşma:

"Hani nerede kınamanız? Katliamı örtbas eden kanallarınız nerede? Hadi bunu da örtbas edin! Hakikati söyleyin! Biliyorum sen sadece bir çalışansın ancak kukla olmuşsun, haberin yok! Yanıma gelip benimle insan gibi konuşacaksın. Kendinize özgü bir dış politikanız olduğunu biliyorum. Hayır, ne dediğini duydum. Ne dediğini duydum, duyuyor musun beni? Kendinize has dış politikanız olduğunu biliyorum. Hükümetin ne derse onu konuştuğunu da biliyorum. Devletini temsil ettiğini de anlayabiliyorum. Güya konuşma özgürlüğünün hat safhada olduğu bir ülkesiniz. Sizin 'DEMOKRASİNİZ' Hamas'ı bunlara zorladı. Şimdi hep beraber işgali seyrediyoruz! Sizin suskunluğunuzun, yalan haberlerinizin ceremesini çekiyoruz!"

Canlı yayında İsrail’i rezil etti!

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