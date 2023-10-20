Gazze’de çocuklar ölüyor insanlık izliyor! Katil İsrail bir camiyi daha vurdu | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.

İşgalci İsrail, kara saldırısına hazırlanırken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İşte İsrail - Hamas savaşında dakika dakika yaşananlar:

06.17 Tunus, "Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla Kartaca Film Festivali'ni iptal etti

06.07 Yemen, Filistin halkının desteklemesi için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu

05.49 İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi

05.29 Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Huri: "İsrail Gazze'de soykırım planı uyguluyor"

05.11 İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu

Cibaliye bölgesinde hedef alınan el-Ömeri Camii tamamen yıkıldı

04.24 Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını duyurdu

01.52 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyurdu

HAMAS'TAN BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI

01:49 Hamas lideri Heniyye uyardı: Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir

İsmail Heniyye, ABD'nin, "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama, Araplara, tehciri kabul ettirme, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma"da başarılı olamadığını söyledi.

01.46 İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde 3 Hizbullah üyesini hedef aldık

19 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ NELER YAŞANDI?

40 CAN KAYBI

23.08 İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda 40 kişi öldü.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

22.48 ABD İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİ ÖNLEDİ

ABD savaş gemisi Kuzey Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA'yı vurdu

22.44 İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

21.46 İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN

İşgalci devlet Gazze'ye saldırısının 13. gününde de en acımasız silahlarını kullanmaktan vazgeçmedi. Katillerin Gazze'de birkez daha fosfor bombası kullandiğı iddia edildi.

19.31 REFAH SINIR KAPISI'NIN YARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Mısır basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi. Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.



ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

GAZZE'NİN TEK IŞIĞI "ŞİFA HASTANESİ"

18.45 Gazze yeniden karanlığa gömüldü.

GAZZE İÇİN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

18.40 BM Genel Sekreteri Guterres acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

17.45 MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Katil İsrail, Gazze'de Nur Şems mülteci kampında sivilleri hedef aldı.

14.25 İSRAİL HASTANE YAKININI VURDU

İşgalci İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu.

Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık bakanlığı yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. Sadece Han Yunus değil Gazze'nin her yeri bombalanıyor. Bu sabah Aziz Sahra diye küçük bir bölgede 200 kadar bina yerler bir edildi. Başka bir bölgede okul vuruldu. Cami demeden okul demeden anaokul demeden hastane demeden her yeri vuruyorlar. Sivil insanlar hedef alınıyor. Şu anda Gazze'de şehitlerin sayısı 4 bine ulaştı. Şu anda bin 200 kişi enkaz altında. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Onların için şehit olabilir diyebiliriz." dedi.

"DÜNYA BİZİ SADECE İZLİYOR"

Ataullah, "Felaketler dört yandan bizi sarıyor. Maalesef dünya bizi sadece izliyor. Görülmemiş bir şey. Bosna Hersek olaylarını görmüştüm bize karşı yapılan savaş hiçbir şekilde uygulanmamıştır. Herkesi vuruyorlar. Büyük küçük demeden herkesi vuruyorlar. Hiç kimseyi Gazze'ye sokmuyorlar. Biz insanız insan gibi barış içinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLAR TÜM KAYNAKLARI ALMAK İÇİN GELDİLER"

Biden'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Ataullah, "Bu Hamas İsrail savaşı değil, bu hak batıl savaşıdır. ABD, İsrail'i destekliyor. Bunlar Orta Doğu'da tüm kaynakları alabilmek için ve burada hakim olabilmek için geldiler. Tüm kaynakları bunlar hırsızlar çalmak için buraya gelmişler. Biz uyanık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Hastanenin yakınının vurulduğu canlı görüntüleri A Haber ekrana getirdi. Gazze'de Han Yunus Hastanesi'nin olduğu yerde dumanlar yükseldi.

14.11 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

13.31 Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman: "Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak"

13.19 Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi

13.12 İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

12.49 Avustralya istihbaratı: (Filisin-İsrail)Çatışmalar, ülkede şiddete yol açabilir

12.40 İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin vetosu nedeniyle karar çıkaramayan BMGK'nin yapısını eleştirdi

12.35 İsrailli komutandan "Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk" itirafı

12.20 Hizbullah'tan İsrail'e yönelik yeni saldırı

12.18 Malezya Başbakanı Enver'den İsrail-Filistin çatışmasında "uluslararası hukuk" vurgusu

12.00 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi

11.46 Almanya Başbakanı Scholz'dan, "Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması" çağrısı

11.35 Rusya, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde garantörlük formülünü müzakereye hazır

11.25 KKTC, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

10:55 A HABER GAZZE'DEN CANLI YAYINDA

İsrail saldırıların 13. gününde sivilleri katletmeye devam ediyor.

10.40 Gazze sabah saatlerinde İsrail ordusu tarafından bombalandı

10.28 İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor

10.11 İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı

10.04 İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

09.20 Siyonist İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.





07.07 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü

06.08 Şili Devlet Başkanı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı

05.14 Kolombiya: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bir savaş suçudur