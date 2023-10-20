Bosna Hersek’ten Filistin’e yardım

Bosna Hersek İslam Birliğinin dün yapılan toplantısında da İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanmıştı.

Öte yandan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi'nde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.