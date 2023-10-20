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Bosna Hersek'ten Filistin'e yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Bosna Hersek’ten Filistin’e yardım

Sırpların Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili katlettiği Srebrenitsa soykırımı hafızalardaki yerini koruyor. Şimdi de bu katliamın benzeri Siyonist İsrail eliyle işleniyor. Gazze’de yaşanan insanlık dramına Müslümanlar tepki gösterirken Bosna Hersek İslam Birliği, ülkedeki camilerde cuma namazı sonrası Filistinliler için nakdi yardım topladı.

Ülkedeki tüm camilerde Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in mesajı hutbede okundu ve Filistinliler için dua edildi.

İsrail'in saldırılarının kınandığı cuma namazı sonrası başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de nakdi yardım toplandı.

Camilerde toplanan yardımların kayıt altına alınarak, Filistin'e gönderileceği öğrenildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin dün yapılan toplantısında da İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanmıştı.

Öte yandan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi'nde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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