Mısırlı komedyen Youssef canlı yayında katil İsrail'i rezil etti! Sosyal medyada milyonlarca izlenen görüntüler viral oldu...
Mısırlı komedyen Bassem Youssefi İngiliz sunucu Piers Morgan'ın sunduğu “Uncensored” isimli programda katil İsrail'e yönelik yaptığı ironik eleştiriler ve batı medyasını hedef almasıyla sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca izlenen o görüntülerde Youssefi dünyanın gözü önünde İsrail'i rezil etti. İşte o anlar...
İngiliz sunucu Piers Morgan'ın "Uncensored" isimli programına katılan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un İsrail'e ilişkin ironisi ve Batı medyasına yönelik eleştirileri sosyal medyada viral oldu.
CANLI YAYINDA SUNUCUYU REZİL ETTİ
İsrail destekçisi Morgan'ın, "7 Ekim'de ne oldu?" sorusu üzerine sözlerine başlayan Youssef, "Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız... 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar! Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim" dedi.
"İSRAİL'İN NARSİST BİR YAPISI VAR"
Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti. Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi.
"KURBAN OLDUKLARINA İNANMAMIZI İSTİYORLAR"
Youssef, şunları söyledi: "İsrail her zaman mağdur rolü oynuyor ancak ben, kendisini ezenleri 7/24 bombalayan bir mağdurla daha önce karşılaşmadım. İsrail, onların kurban olduğuna inanmanızı istiyor. İsrail'le uğraşmak çok zor, narsist bir psikopatla bir ilişki içinde olmak gibi. Seni mahvediyor ve bunun senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor."
MUTLU OLMASI İÇİN DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMELİ?
11 Ekim'de aynı programda ağarlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun "İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz" sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, "Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" sorusunu yöneltti.
"BOMBALAMADAN ÖNCE UYARDIĞI İÇİN İSRAİL'E ALKIŞ"
Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?" dedi.
"BEN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"
Geçtiğimiz günlerde ise uluslararası medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen 'Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti' iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Biden'ın da ileri sürdüğü iddia, Beyaz Saray ve İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından 'söz konusu bilginin teyit edilemediği' açıklanarak yalanlanmıştı. İngiliz gazeteci Piers Morgan da hiçbir delil ile kanıtlanamayan 'Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti' iddiasını 11 Ekim'de Talk TV'deki programında ifade etmişti. Morgan bir hafta sonra 17 Ekim'de Mısırlı televizyoncu Bassem Youssef'u ağırladığı bu yayında, söz konusu iddiayı dile getirmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. Ünlü gazeteci, 'Ben asla ama asla böyle bir şey söylemedim' dedi.
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