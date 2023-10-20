Mısırlı komedyen Youssef canlı yayında katil İsrail’i rezil etti! Sosyal medyada milyonlarca izlenen görüntüler viral oldu...

"İSRAİL'İN NARSİST BİR YAPISI VAR"

Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti. Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi.

"KURBAN OLDUKLARINA İNANMAMIZI İSTİYORLAR"

Youssef, şunları söyledi: "İsrail her zaman mağdur rolü oynuyor ancak ben, kendisini ezenleri 7/24 bombalayan bir mağdurla daha önce karşılaşmadım. İsrail, onların kurban olduğuna inanmanızı istiyor. İsrail'le uğraşmak çok zor, narsist bir psikopatla bir ilişki içinde olmak gibi. Seni mahvediyor ve bunun senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor."