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Fransa'da kırmızı alarm! Bomba ihbarları peş peşe geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Fransa’da kırmızı alarm! Bomba ihbarları peş peşe geldi

Fransa'da 4 havalimanının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi. Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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