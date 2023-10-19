Gazze’ye kara saldırısı bu gece mi? Katil İsrail’in Güvenlik Kabinesi toplandı

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da yine Gazze sınırındaki askerlere yaptığı konuşmada, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.