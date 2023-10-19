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Gazze'ye kara saldırısı bu gece mi? Katil İsrail'in Güvenlik Kabinesi toplandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Gazze’ye kara saldırısı bu gece mi? Katil İsrail’in Güvenlik Kabinesi toplandı

Son dakika haberi... İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara saldırısı gündemdeki yerini korurken, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in olası kara operasyonuna Güvenlik Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İsrail yönetiminden bugün gelen açıklamalarda, İsrail ordusunun olası kara harekatına ilişkin sinyaller verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da yine Gazze sınırındaki askerlere yaptığı konuşmada, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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