Katil İsrail hamile anne ve iki kızını şehit etti!

Ailenin Refah'ın Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli olduğunu düşündüğünü kaydeden Lahvani, "Bu insanların güvenli bir evde olması gerekiyordu. Evleri neden bombalandı? Kimse için tehlike oluşturmuyorlardı ama bombalama sırasında uyuyorlardı ve bu herkesin son uykusu oldu." dedi.

Lahvani, sözlerine şöyle devam etti: