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ABD'den vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Dikkatli olun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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ABD’den vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Dikkatli olun

ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

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