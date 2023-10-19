Gazze’ye karadan büyük saldırı bu gece mi? A Haber savaş hattında... İsrail’den Gazze’ye yeni bombardıman

Katil Netanyahu Gazze sınırına gitti, “Uzun bir savaşa hazır olun” dedi. Gazze’ye karadan büyük saldırı bu gece mi? Sahadaki durum neyi gösteriyor? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, savaş hattındaki son durumu canlı yayında anlattı.

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