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Gazze’ye karadan büyük saldırı bu gece mi? A Haber savaş hattında... İsrail’den Gazze’ye yeni bombardıman

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 22:09
Katil Netanyahu Gazze sınırına gitti, “Uzun bir savaşa hazır olun” dedi. Gazze’ye karadan büyük saldırı bu gece mi? Sahadaki durum neyi gösteriyor? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, savaş hattındaki son durumu canlı yayında anlattı.
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