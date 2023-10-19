Eli kanlı tetikçi ABD! Pentagon yalanı açık açık itiraf etti: Elimizde belge yok...

IDF sözcüsü, "İstihbaratımıza göre Hamas raporları kontrol etti ve bunun Filistin İslami Cihad'ın bir yanlış ateşlemesi olduğunu anladı, ardından kayıp sayılarını şişirerek küresel bir medya kampanyası başlattı" dedi. "Bunun Filistin İslami Cihad tarafından fırlatılan bir roket olduğunu kesin olarak anladılar."

Hagari, İsrail'in elinde Hamas üyelerinin patlamadan İslami Cihad'ı sorumlu tuttukları telefon konuşmalarının ses kayıtlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hagari, İsrail ile Hamas ve Gazze'deki müttefikleri arasındaki savaşın bir buçuk hafta önce başlamasından bu yana İsrail nüfus merkezlerine atılan binlerce roket arasında, Gazze'den atılan 450 roketin yetersiz kalarak Şerit'in içine düştüğünü belirtti.