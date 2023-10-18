Tarihe kapkara bir leke! ABD’den katil İsrail’e bir gemi desteği daha

Yapımına 8 Ocak 1969 tarihinde başlanan gemi, adını Kaliforniya'daki Sierra Nevada sıradağlarının en yüksek noktası olan 14.505 ft yükseklikteki (yaklaşık 4422 m) Whitney Dağı'ndan almıştır. Bugüne kadar inşa edilen en gelişmiş komuta ve kontrol gemisi olarak görülen Mount Whitney, dünya üzerindeki herhangi bir noktayla HF, UHF, VHF, SHF ve EHF dalga tiplerinde şifreli bilgi alışverişi yapabilecek donanıma sahiptir.