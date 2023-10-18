Tarihe kapkara bir leke! ABD'den katil İsrail'e bir gemi desteği daha
Katil İsrail'in Gazze'deki zulmü bitmiyor. Katliama ilk günden beri destek çıkan terör destekçisi Amerika'da yine skandal kararlar veriyor. Daha önce 2 tane uçak gemisini gönderen ABD bu sefer de katil İsrail için 6. Filo komuta-kontrol gemisi USS Mount Whitney'i Doğu Akdeniz'e göndereceğini duyurdu.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürmeye devam ederken eli kanlı ortağı ABD, destek amacıyla bölgedeki katliamı arttıracak yardımları göndermeye devam ediyor.
ABD'DEN KONTROL GEMİSİ
Daha önce 2 tane uçak gemisini gönderen ABD bu sefer de katil İsrail için 6. Filo komuta-kontrol gemisi USS Mount Whitney'i Doğu Akdeniz'e gönderceğini duyurdu.
USS MOUNT WHITNEY ÖZELLİKLERİ
USS Mount Whitney (LCC-20) ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Blue Ridge Sınıfı bir Komuta Gemisi'dir. Amerikan 6. Filosu'nun komuta ve kontrol gemisi görevini yürüten Mount Whitney aynı zamanda merkezi Lizbon'da bulunan NATO Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ve NATO Taarruz Gücü Komutanlığı bünyesinde de hizmet vermektedir.
Yapımına 8 Ocak 1969 tarihinde başlanan gemi, adını Kaliforniya'daki Sierra Nevada sıradağlarının en yüksek noktası olan 14.505 ft yükseklikteki (yaklaşık 4422 m) Whitney Dağı'ndan almıştır. Bugüne kadar inşa edilen en gelişmiş komuta ve kontrol gemisi olarak görülen Mount Whitney, dünya üzerindeki herhangi bir noktayla HF, UHF, VHF, SHF ve EHF dalga tiplerinde şifreli bilgi alışverişi yapabilecek donanıma sahiptir.
1994 yılında ABD'nin Haiti'ye gerçekleştirdiği askeri müdahaleye katılan Mount Whitney, 2002 yılının Kasım ayında Irak Savaşı'nda görev yapmak üzere Basra Körfezi'ne intikal etmiştir. 2004 yılında mürettebatına ilk defa sivil denizcilerin de katıldığı Mount Whitney aynı zamanda ABD Deniz Kuvvetleri'nin mürettebatında kadınlara daimi olarak yer verilen ilk gemisi olma özelliğine de sahiptir.
2005 yılından itibaren Amerikan 6. Filosu'nun komuta ve kontrol gemisi görevini yürüten Mount Whitney, 2008 Güney Osetya Savaşı sonrasında Gürcistan ve Güney Osetya'daki sivillere tıbbi ve insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan NATO görev gücünde de yer almaktadır.
BIDEN'DAN SOYKIRIMA DESTEK
ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıklamıştı. Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini belirten Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti.
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