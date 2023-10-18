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Filistin'e destek veren Yahudiler ABD kongresinde eylem başlattı! Gazze'de ateşkes sesleri yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Filistin’e destek veren Yahudiler ABD kongresinde eylem başlattı! Gazze’de ateşkes sesleri yükseldi

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı bitmek bilmezken, ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak "ateşkes" talebiyle düzenlediği protestoda göstericiler, Kongre'de oturma eylemi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından katil İsrail'e verilen destek Amerika'da göstericiler tarafından prostesto edildi.

ABD KONGRESİNDE PROTESTO

Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti. "Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

"GAZZE'DE ATEŞKES"

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.

"Barış için Yahudi Sesi" adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan Kongre içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla "Şimdi ateşkes" sloganları attığı duyuldu.

"GAZZE'DE ATEŞKES YAPILANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ"

Paylaşımda, "Yüzlerce Amerikalı Yahudi Kongre'de oturma eylemi düzenliyor ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre'den ayrılmayacağız. Binlerce ABD Yahudisi dışarıda protesto ederken, aralarında iki düzine hahamın da bulunduğu 350'den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Kongre'de oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis, burada onlarca kişiyi gözaltına aldı.

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