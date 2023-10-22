Kudüs neden önemli, neresi, tarihsel süreci nasıl? İşte Yahudilik, İslamiyet ve Hristiyanlıktaki yeri nedir? Siyonistler neden Kudüs’ü istiyor?

KUDÜS VE İSRAİLOĞULLARI

📌İsrailoğulları'nın tarihine göre, Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkan kavim, vaat edilen topraklara giremeyerek cezalandırılmış ve liderlik Yeşu'ya devredilmiştir. Yeşu önderliğinde Filistin topraklarına giren İsrailoğulları, bölgedeki yerli halklarla savaşarak topraklarının büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir.

M.Ö. 11. yüzyılın sonlarına doğru İsrailoğulları'nın ilk devleti İsrail kurulmuş, Kral Saul'dan sonra Hz. Davud Kudüs'ü fethederek başkent yapmıştır. Bu dönem, Kudüs'ün kutsallığının başladığı kabul edilir.

YAHUDİLERİN BÖLGEDEN SÜRGÜNÜ

Hz. Süleyman'ın ölümüyle, İsrail devleti kuzeyde başşehri Sâmiriye (Samana) olan İsrail ve güneyde başşehri Kudüs (Jeruselam) olan Yahuda krallıkları olmak üzere ikiye ayrıldı. İki krallığın da varlıkları uzun ömürlü olmadı. Önce İsrail krallığı M.Ö 722'de Asur kralı II. Sargon tarafından, Yahuda krallığı ise M.Ö 586'da Babil kralı Nabukadnezar (Buhtunnasr) tarafından yıkıldı. Asur ve Babiller, Yahudi kabilelerini bölgeden sürgün ettiler. Bu kabilelerden bazısı da Arap yarımadasında Hicaz bölgesine göç etti.