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İsrail'in hastane saldırısına bir tepki de Yunanistan'dan: Hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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İsrail’in hastane saldırısına bir tepki de Yunanistan’dan: Hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar

Yunanistan yönetimi, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı "derin rahatsızlık" duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, Yunanistan'ın ilk andan itibaren sivillerin korunması ve insani değerlerin güvence altına alınması gerekliliğini vurguladığı belirtilerek, Yunanistan'ın bu çizgide olmaya devam ettiği kaydedildi.

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