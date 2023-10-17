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Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü! İşte İsrail'deki o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü! İşte İsrail’deki o anlar...

İsrail’in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. Roketin düşmesi sonrası iki gazeteci hafif şekilde yaralandı. İşte detaylar...

İsrail'in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düştü.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayına bağlanarak düşen roket sonrası bölgedeki son durumu aktardı.

İsrail tarafına füzeler gönderilmeye başlandı. Düşen bir füze sonucu İHA'dan Volkan Kayalar yaralandı. Sağlık durumu gayet iyi. Roket saldırısı hemen yanlarına oldu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

1400 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Türk gazetecilerin yakınına roket düştü TÜRK GAZETECİLERİN YAKININA ROKET DÜŞTÜ

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