Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü! A Haber bölgede...

İsrail’in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. Roketin düşmesi sonrası iki gazeteci hafif şekilde yaralandı. Roketin düştüğü bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayına bağlanarak bölgedeki son durumu aktarırken yaralanan Türk gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Kavasoğlu ayrıca "Demir kubbe devreye girdi ve roketler imha ediliyor. İnterneti kullanmakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.