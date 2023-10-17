17 Ekim 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü! A Haber bölgede...
İsrail’in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. Roketin düşmesi sonrası iki gazeteci hafif şekilde yaralandı. Roketin düştüğü bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayına bağlanarak bölgedeki son durumu aktarırken yaralanan Türk gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Kavasoğlu ayrıca "Demir kubbe devreye girdi ve roketler imha ediliyor. İnterneti kullanmakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.