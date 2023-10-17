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A Haber canlı yayınında sıcak anlar! İşte roketli saldırı anı

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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A Haber canlı yayınında sıcak anlar! İşte roketli saldırı anı

Son dakika haberi... Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Hamas'ın Sderot'a fırlattığı roketleri ve Gazze sınırındaki askeri sevkiyatları A Haber görüntüledi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 11'inci günde devam ederken, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına roket saldırıları sürüyor.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un görüntülediği anlarda Kassam Tugayları tarafından fırlatılan roketler Sderot kent merkezine düştü. O anlar A Haber ekranlarına böyle yansıdı.

GAZZE SINIRINA SEVKİYAT GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu bir yandan da kara operasyonu için Gazze sınırına askeri yığınak yapıyor. Yüzlerce tankı Gazze sınırında konuşlandıran İsrail ordusu sevkiyatlarına ara vermiyor.

İsrail'in gece gündüz Gazze sınırına getirdiği tank ve zırhlı araçlar çeşitli cephelere dağıtılıyor.

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