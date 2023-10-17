A Haber canlı yayınında sıcak anlar! İşte roketli saldırı anı

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un görüntülediği anlarda Kassam Tugayları tarafından fırlatılan roketler Sderot kent merkezine düştü. O anlar A Haber ekranlarına böyle yansıdı.

GAZZE SINIRINA SEVKİYAT GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava operasyonlarına aralıksız devam ediyor.