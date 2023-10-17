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Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü! İşte İsrail'deki o anlar...

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Giriş: 17.10.2023 19:42
İsrail’in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düştü. İşte o anlar...
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
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