DW Türkçe İsrail’in katliamını böyle meşrulaştırdı! Batı medyası yine bildiğiniz gibi...

"SİVİL KATLİAMINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

DW Türkçe'nin skandal tavrına ise çok sayıda tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin gazetecilik yerine tetikçilik ve terörist seviciliği yapması sıradanlaşmıştı fakat sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmeleri utançtır, kara lekedir ve aşağılıkçadır.

Tarihlerinde kendilerinin işlediği suçları bugün İsrail'in işlemesini normalleştirmek adına düştükleri bu rezil durum sonrası Türkçe yayın yapmalarının da bir anlamı kalmadı." ifadelerini kullandı.