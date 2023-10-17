DW Türkçe İsrail'in katliamını böyle meşrulaştırdı! Batı medyası yine bildiğiniz gibi...
İşgalci İsrail askerleri Filistin'de bir katliam gerçekleştirirken Batı medyası da bu katliamı normalleştirerek sunmanın derdinde. Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe'nin, "İsrail- Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haberi tepki çekti. Haberde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." ifadeleriyle İsrail'in yaptığı katliam meşrulaştırılmaya çalışıldı. İşte detaylar...
KATLİAMA PERDE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
DW Türkçe, "Savaş suçu nedir? Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı? Orantılılık ilkesi nedir?" başlıklarıyla, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. Haberin içeriğinde ise skandal ifadelere yer verildi.
Gerekli görüldüğünde okul ve hastanelerin bombalanabileceğinin belirtildiği haber içeriğinde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." İfadeleri yer alıyor.
"SİVİL KATLİAMINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"
DW Türkçe'nin skandal tavrına ise çok sayıda tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin gazetecilik yerine tetikçilik ve terörist seviciliği yapması sıradanlaşmıştı fakat sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmeleri utançtır, kara lekedir ve aşağılıkçadır.
Tarihlerinde kendilerinin işlediği suçları bugün İsrail'in işlemesini normalleştirmek adına düştükleri bu rezil durum sonrası Türkçe yayın yapmalarının da bir anlamı kalmadı." ifadelerini kullandı.
YANLIŞ SORULARLA ADALET İNŞA EDİLMEZ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, "Savaş suçunu aklamaya çalışan Çağdaş Avrupa'nın haber sitesi Utanmakta bir erdemdir." dedi. Yazar Fatma Barbarosoğlu, "Yanlış sorular ile adalet inşa edilmez, hakikate ulaşılmaz. Yanlış sorular doğru düşünmeyi engelleyen duvarlardır." paylaşımıyla tepkisini dile getirdi. Akademisyen Mehmet Karabulut ise "İsrail'in sivil katlimanı meşrulaştırmaya çalışmak. Gerçekten çok kötüsünüz." ifadelerini kullandı.
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