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Rusya’dan George Soros'a şok! Üniversitesinin faaliyetleri yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Rusya’dan George Soros’a şok! Üniversitesinin faaliyetleri yasaklandı

Rusya Başsavcılığı, ülkede iş insanı George Soros’un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin (Central European University) faaliyetlerini yasakladı.

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