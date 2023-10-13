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Mekke'den eller Gazze için semaya açıldı: Allah'ım Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa'yı kurtar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Mekke’den eller Gazze için semaya açıldı: Allah’ım Filistin’deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa’yı kurtar

Kutsal toprak Mekke'de Kabe İmamı Şeyh Usame Hayyat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için cuma hutbesinde dua etti. Duygusal anlar yaşanan hutbede gözyaşlarına hakim olamayan Kabe vaizi, Filistinlilere destek ve yardım çağrısında bulundu. Şeyh Usame Hayyat, "Allah'ım Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa'yı kurtar" sözleriyle dua etti.

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