Batı medyası Gazze’deki katliama çanak tutmaya devam ediyor! İngiliz The Sun’dan skandal manşet

İNGİLİZLERDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Gazze'de yıllar boyu katledilen çocukların varlığını görmezden gelip İsrail'in operasyonlarının bir parçası olan yalan haberleri doğru olarak servis eden bazı Batılı medya kuruluşları birbiri ardına skandallara imza atıyor.

SKANDAL KAPAK

Son olarak İngiliz The Times, algı operasyonunun açık bir örneğini manşetten servis etti. İsrailli kaynakların sosyal medyada paylaştığı "İsrailli çocuklar ağır yaralandı" iddialarını gündeme getiren The Times, ikiyüzlü bir ön sayfaya imza attı.

İSRAİLLİ ÇOCUKLAR HABERİNE YARALANMIŞ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI KOYDU

"İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlığını kullanan The Times, bu başlığın altında Gazze'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistinli çocukların fotoğrafını kullandı. Filistinli çocukların fotoğrafının altına durumu kurtarmak için, neredeyse okunamayacak kadar küçük bir şekilde "Hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nde oturuyor" yazan The Times, algı operasyonu gözler önüne serdi.

NEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR?

İsrail vahşetini yansıta fotoğrafı "çarpıcı" olduğu için kullanan The Times'ın, İsrailli çocukların yaralandığını anlattığı haberinde neden hiçbir yaralı İsrailli çocuğun fotoğrafını kullanmadığı ise merak konusu oldu.