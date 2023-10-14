Batı'da Filistin zorbalığı! Harvard Üniversitesi'nde İsrail'i suçlayan öğrencilerin fotoğraflarını kamyona asıp gezdiler
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. Sayısız savaş suçuna imza atan işgalci İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Batı ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor. Son olarak Harvard Üniversitesi'nde Hamas'ın saldırılarından İsrail'i sorumlu tutan bildiriyi imzalayanların isimleri ve fotoğrafları, üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla gösterildi.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş sonrası İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgalci İsrail'in bombardımanları nedeniyle yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Batı ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getirirken, zorbalıklara da imza atıyor.
BATI'DAN FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE ZORBALIK
Son olarak Hamas'ın saldırısından İsrail'i sorumlu tutan bildiriyi imzalayan 34 Harvard öğrenci topluluğunun Yönetim Kurulu ve organizatörlerinin isimleri ve resimleri, üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla gösterilerek fişlendi.
Kamyonu dolaştıran derneğin öğrencilerin isimlerini ve adreslerini de online olarak yayınladığı belirtildi.
Harvard Üniversitesi Polisi ve yönetimi, öğrencilerin can güvenliği için devreye girerken, ifşalama sonrası bazı öğrencilerin bildiriden imzalarını geri çektiği bildirildi. Zorbalar öğrencilere "Özür dileyip pişman olduğunuzu açıklarsanız isimlerinizi sileriz" diye de tehditler savurdu.
ALMANYA'DA BİR ÖĞRETMEN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN ÖĞRENCİSİNE TOKAT ATTI
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Ernst-Abbe-Gymnasium Lisesi'nde, 15 yaşındaki bir öğrenci, Filistin'e destek için okul bahçesinde Filistin bayrağı açtı. Bunu gören öğretmeni önce gencin elinden bayrağı aldı daha sonra da öğrencisine tokat attı.
YAHUDİ ASILLI MECLİS ÜYESİNDEN ÖĞRENCİLERE GÖZDAĞI!
New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda, üzerinde silah bulundurduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.
New York polisi, Yahudi asıllı Vernikov'un, Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyınca yakın bölgedeki polis karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
70'inci Karakol'da, silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.
ÖĞRENCİLERE GÖZDAĞI VERDİ
X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor. Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un "Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için" silah taşıdığı, bu hareketi nedeniyle "işinden el çektirilmesi ve ruhsatının alınması" gerektiği dile getirildi.
"TERÖRÜ BURAYA GETİRMEK İSTEYEN BİR SAVUNUCUSUNUZ"
Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü.
İSRAİL'E İZİN, FİLİSTİN'E YASAK
Fransa ve Almanya'da "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Filistin'le dayanışma gösterilerine izin verilmeyeceği, Hollanda'da ise Hamas yanlısı gösterilere müdahale edileceği açıklandı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" duyurdu.
Buna karşılık, İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirilmezken hükümet yetkilileri de bu gösterilere bizzat katılarak desteklerini bariz şekilde ortaya koyuyor.
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