95 yaşındaki Siyonist İsraillilere seslendi: Müslümanları katledin
İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, saldırılarına destek veren bir siyonistin alçak sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail medyasında "savaş kahramanı" olarak bahsedilen 95 yaşındaki Siyonist, "Müslümanları katledin" çağrısında bulundu.
İsrail Filistin Gazze: İsrail'in insanlık suçuna ara vermediği Gazze'de büyük bir kıyım yaşanıyor.
Sivillerin günlerdir ara verilmeden bombalandığı bölgede işgalci İsrail savaş suçlarına da imza atıyor. Beyaz fosfor kullanımı dahil olmak üzere sivillere akılalmaz bir şekilde saldıra İsrail,kara harekatına da başlamak üzere.
İsrail'in insanlık dışı politikalarına özellikle Batı kanadında destek sürerken İsrailli bir siyonistin kan donduran sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 95 yaşındaki Ezra Yachin, videosunda Müslümanlar için katliam çağrısında bulundu.
İnsan müsveddesi Yachin, "eli silah tutan her Yahudi'yi" Filistinlileri öldürmeye ve "onların geçmişini silme"ye çağırdı.
"HEPSİNİ YOK EDİN, GERİDE BİR KİŞİ BİLE BIRAKMAYIN"
Videoda, "Muzaffer olun ve hepsini öldürün. Geride bir kişi bile bırakmayın. Hafızalarını silin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını hepsini yok edin. Bu hayvanlar artık yaşayamaz. Bugünlerde artık mazeretimiz yok. Hizbullah yarın hava saldırısı yapabilir.
"ARAP KOMŞULARINIZI ÖLDÜRÜN"
Araplar da bize saldırabilir. Durmamamız lazım. Her bir Yahudi silahlanıp onları öldürmeli. Arap komşunuz varsa beklemeyin. Evine gidin ve öldürün onları. Saldırın, onların hava saldırısı yapıp Demir Kubbe'nin aktif olmasını beklemeyin. Öncesinde saldırın onlara. İşgal etmek istiyoruz ama öncekiler gibi değil. Girip önümüze gelen her şeyi yok etmek istiyoruz. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz.
Bütün gücümüzle toptan imha! Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz. Bütün gücümüzle toptan imha!
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