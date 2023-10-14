95 yaşındaki Siyonist İsraillilere seslendi: Müslümanları katledin

"ARAP KOMŞULARINIZI ÖLDÜRÜN"

Araplar da bize saldırabilir. Durmamamız lazım. Her bir Yahudi silahlanıp onları öldürmeli. Arap komşunuz varsa beklemeyin. Evine gidin ve öldürün onları. Saldırın, onların hava saldırısı yapıp Demir Kubbe'nin aktif olmasını beklemeyin. Öncesinde saldırın onlara. İşgal etmek istiyoruz ama öncekiler gibi değil. Girip önümüze gelen her şeyi yok etmek istiyoruz. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz.