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McDonald's'ın ardından Walt Disney'den İsrail'e destek! 2 milyon dolar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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McDonald’s’ın ardından Walt Disney’den İsrail’e destek! 2 milyon dolar...

İşgalci İsrail, Gazze'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri hedef alıyor. Bölgeyi adeta karanlığa gömen İsrail'e McDonald's'ın ardından bir skandal destek daha geldi. Walt Disney, İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor.

KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI!

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.

MCDONALDS SKANDALI...

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

Skandalın ortaya çıkması ile Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.

McDonalds'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavıra tepki gösterdi.

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