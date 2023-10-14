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ABD Başkanı Biden Abbas ve Netanyahu ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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ABD Başkanı Biden Abbas ve Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Joe Biden, "Filistinlilerin büyük çoğunluğunun Hamas'ın saldırılarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini göz ardı edemeyiz." dedi.

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