Batı medyasından Filistin-İsrail savaşında tek taraflı tutum

"Filistinliler, İsrailli yetkililerin deyimiyle fiilen insan olmayan 'insansı hayvanlar' olarak kategorize edildi ve ana akım medya hikayeyi bu şekilde ele alıyor. İsrail-Gazze çatışmasına ilişkin baskın anlatı İsrail'in bakış açısına dayanıyor. Bu da basitçe, İsraillilerin hayatlarının çok fazla yüceltildiği, Filistinlilerin hayatlarına ise hiçbir önem atfedilmediği anlamına geliyor."

Fear, son çatışmaların Gazze'deki Hamas'a bağlı silahlı gruplar tarafından başlatıldığının göz ardı edilemeyeceğini kaydederek, "Batı medyasında çatışmanın sadece bu son yaşananlarla çerçevelenmesi 16 yıllık baskı ve kuşatmayı yok sayıyor. Gazze'ye yönelik devam eden savaş, Filistinlilerin insan haklarının, medeni haklarının, siyasi ve ekonomik haklarının, gerçekten de insan olma haysiyetinin tamamen reddedilmesi, büyük ölçüde ırksal üstünlük ve tahakküm ideolojisine dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.