13 Ekim 2023, Cuma
Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi
Türkiye genelindeki camilerde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'na Mehmetçik ve mazlum Filistin halkı için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım." dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:42
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