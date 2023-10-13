Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

Vatanın her yerinde bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını belirten Erbaş, "Şehitler için, mazlumlar için, terör mücadelesinde şehit olan güvenlik kuvvetleri, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanlarına ve şehitler için okunan binlerce hatmi şerifin duasını yapmak üzere bu cuma sabahı bütün camilerde toplandık." diye konuştu.