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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

Türkiye genelindeki camilerde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'na Mehmetçik ve mazlum Filistin halkı için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım." dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:42
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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

81 ilimizde "Mazlumlara Dua Filistin'e Vefa Buluşması" gerçekleşti ve Mehmetçik ve mazlum Filistin halkı için dualar edildi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Yalı Camisi'nde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'na katıldı.

Sabah namazını kıldıran Erbaş, ardından camideki cemaate hitap etti.

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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

Vatanın her yerinde bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını belirten Erbaş, "Şehitler için, mazlumlar için, terör mücadelesinde şehit olan güvenlik kuvvetleri, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanlarına ve şehitler için okunan binlerce hatmi şerifin duasını yapmak üzere bu cuma sabahı bütün camilerde toplandık." diye konuştu.

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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

Dünyanın kurulmasından, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren hak ve batıl mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Erbaş, bundan sonra da kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

Önemli olanın insanların hak tarafında yer alması olduğunu dile getiren Erbaş, "Peygamberlerin getirmiş olduğu hak dinin adı İslam'dır. İslam'ın ilkelerinin yer aldığı hak cephesinde bulunanlar Cenabıhakkın rızasına uygun yerde bulunmuş demektir. Onun için biz diyoruz ki Allah'ın yarattığı bütün kullar onun gönderdiği Peygamberlerin izinde olsunlar." ifadelerini kullandı.

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Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa Buluşması: 81 ilimizde Mehmetçik ve Filistin için dualar edildi

"ŞANLI ORDUMUZ BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR"

Erbaş, Allah'ın nurunu söndürmek isteyen insanların hep olduğunu ve bugün de var olduğunu belirterek, şöyle konuştu: