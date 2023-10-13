13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze'deki o anlar yürekleri yaktı! Küçük çocuk babasını böyle teselli etti: Korkma baba ben iyiyim...

Gazze'deki o anlar yürekleri yaktı! Küçük çocuk babasını böyle teselli etti: Korkma baba ben iyiyim...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
Gazze’deki o anlar yürekleri yaktı! Küçük çocuk babasını böyle teselli etti: Korkma baba ben iyiyim...

Gazze'de yaşanan insanlık dramının ardından acı hikayeler de ortaya çıkarken, bir baba ve oğulun arasında geçen konuşma yürekleri yaktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuğun babasını teselli ettiği anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İşte o anlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Tel Aviv'de de kritik noktalar ele geçirildi.

GAZZE TAMAMEN ABLUKA ALTINDA

Hamas güçlerinin kritik noktaları ele geçirmesi ve İsrail vatandaşlarını rehin almasının ardından, ordudan açıklama geldi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada savaş durumuna geçtiğini belirtti ve Gazze'yi tamamen abluka altına aldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine döndü. Resmen savaş ilan eden İsrail, Gazze'yi günlerdir peş peşe bombalar yağdırıyor. Bölgeden vicdanları yaralayan türden de görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuğun babasını teselli ettiği anlar da yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

"KORKMA BABA" DİYEREK TESELLİ ETTİ

Gazze'de bir hastanede çekilen görüntüde İsrail bombardımanının hedefi olan baba ve oğlu arasındaki diyalog izleyenleri derinden sarstı. Görüntüde sedyede yaralı haldeki bir çocuğun babasını "Korkma baba" diyerek teselli ettiği anlar yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA