İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u çıldırtan soru! Sesini yükselterek cevap verdi

Konuşmasında İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında "uluslararası hukuku" gözettiğini savunması üzerine bir gazeteci Herzog'a, "Gazze'deki operasyonlarınıza ilişkin, bunun bir misilleme olmadığını ve hedefleri vurduğunuzu söylediniz ancak ABD Başkanı Joe Biden bile Gazze'de savaş kanunlarına uyulmasının ve insani durumun öneminden bahsetti yani İsrail, çoğu Hamas'la ilgisi olmayan 2 milyon sivil üzerinde bu çatışmanın etkisini azaltmak için ne yapıyor?" sorusunu yöneltti.