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Son dakika... İsrail Şam ve Halep Havalimanı’nı vurdu! İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan geri döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika... İsrail Şam ve Halep Havalimanı’nı vurdu! İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan geri döndü

Gerilimin tırmandığı Orta Doğu'da yeni bir gelişme yaşandı. İsrail tarafından Şam ve Halep’te havalimanları savaş uçaklarınca hedef alındı. Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'nın uçağı İsrail'in saldırılarından sonra Suriye havalimanlarına inemeyince rotasını değiştirerek Tahran'a geri döndü.

Filistin ile İsrail arasında yükselen savaş bölgeyi oldukça hareketlendirdi.

Son olarak İsrail tarafından Şam ve Halep'te havalimanları savaş uçaklarınca hedef alındı.

Vurulma haberini Suriye Devlet Televizyonu açıkladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI GERİ DÖNDÜ

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'nın uçağı İsrail'in saldırılarından sonra Suriye havalimanlarına inemeyince rotasını değiştirerek Tahran'a geri döndü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Suriye’yi de vurdu İSRAİL SURİYE'Yİ DE VURDU

Elon Musk’tan AB’ye “Filistin” resti

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