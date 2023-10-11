Afganistan’da 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.