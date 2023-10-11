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Afganistan'da 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Afganistan’da 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki deprem!

Son dakika haberine göre Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

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