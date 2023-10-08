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Son dakika | Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Ölenlerin sayısı 2 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Son dakika | Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem! Ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Son dakika haberi...Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi.

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