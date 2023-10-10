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Putin’den bağımsız Filistin’e tam destek: Bölgedeki çatışma ABD’nin başarısızlığının canlı örneği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Putin’den bağımsız Filistin’e tam destek: Bölgedeki çatışma ABD’nin başarısızlığının canlı örneği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in Filistin’e uyguladığı ağır şiddet sonrası bir kez daha uluslararası toplumu uyardı. Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu ifade eden Putin, “İsrail - Filistin çatışması, ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği.” dedi.

SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını sert bir dille eleştirerek ABD'yi topa tuttu.

"İsrail - Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği. ABD, Ortadoğu'daki düzenlemeleri tekeline almaya çalıştı" ifadelerine yer verdi.

PUTİN'DEN BAĞIMSIZ FİLİSTİN'E TAM DESTEK

Öte yandan Putin, Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi.

FİLİSTİN'DE NELER YAŞANDI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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