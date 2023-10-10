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Filistin Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Filistin Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridor istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi.

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