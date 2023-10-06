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Son dakika: 2023 Nobel Barış Ödülü'nü İranlı Nergis Muhammedi aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Son dakika: 2023 Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Nergis Muhammedi aldı

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi'ye verildi.

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