SON DAKİKA: 2023 Nobel Tıp Ödülü’nü Katalin Kariko ile Drew Weissman kazandı

Ödül veren kurumdan yapılan açıklamada, "Fizyoloji veya Tıp alanında 2023 Nobel Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi" denildi.

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