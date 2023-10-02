SON DAKİKA: 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ile Drew Weissman kazandı
Son dakika... 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.
2023 Nobel Tıp Ödülü Covıd-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleosid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi.
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