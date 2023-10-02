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SON DAKİKA: 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ile Drew Weissman kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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SON DAKİKA: 2023 Nobel Tıp Ödülü’nü Katalin Kariko ile Drew Weissman kazandı

Son dakika... 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

2023 Nobel Tıp Ödülü Covıd-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleosid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi.

Ödül veren kurumdan yapılan açıklamada, "Fizyoloji veya Tıp alanında 2023 Nobel Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi" denildi.

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