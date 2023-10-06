Prigojin’in şüpheli ölümü! Putin’den flaş sözler! Uçağına dikkat çekti

Rusya Soruşturma Komitesi'nin kendisine olaya ilişkin yakın zamanda rapor verdiğini anlatan Putin, "Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir." diye konuştu.

Putin, Prigojin'in evinde ve Wagner'in ofislerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki ölenlerin kanında alkol veya uyuşturucuya yönelik hiçbir uzman incelemesi yapılmadı. Bana göre böyle bir inceleme yapılması gerekirdi ama yapılmadı." ifadelerini kullandı.