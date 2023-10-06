Prigojin'in şüpheli ölümü! Putin'den flaş sözler! Uçağına dikkat çekti
Rusya lideri Putin, Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölüm nedenini açıkladı. Putin, uçak kazasının enkazındaki cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu ifade etti.
Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı. Rusya'nın Avrupa'ya TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden sevkiyatı sürdürdüğünü belirten Putin, "Görünüşe bakılırsa Ukraynalı terörist gruplar bu hatta zarar vermek istiyorlar." dedi.
Putin, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'in altındaki boru hattı sistemlerini koruduğunu vurgulayarak, "Ancak Ukrayna insansız deniz araçlarıyla hatlara saldırmaya çalışıyorlar ve bu saldırlar İngilizce konuşan uzmanların katılımıyla hazırlanıyor. Bunu dinlediğimiz konuşmalarda duyuyoruz. Bundan istediğiniz çıkarımı yapabilirsiniz." diye konuştu.
Putin, 23 Ağustos'ta Rusya'nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu Prigojin'le birlikte toplam 10 kişinin öldüğü olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Olaya ilişkin yanıtlanmamış bir soru kaldığını söyleyen Putin, "(Wagner) Şirketin yönetimine ne olduğu konusunda muhtemelen havada kalan bir soru olduğunu biliyorum." dedi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin kendisine olaya ilişkin yakın zamanda rapor verdiğini anlatan Putin, "Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir." diye konuştu.
Putin, Prigojin'in evinde ve Wagner'in ofislerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki ölenlerin kanında alkol veya uyuşturucuya yönelik hiçbir uzman incelemesi yapılmadı. Bana göre böyle bir inceleme yapılması gerekirdi ama yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Rusya'da Wagner benzeri gruplara ihtiyaç bulunup bulunmadığına yönelik henüz bir fikir birliği bulunmadığını vurgulayan Putin, "Ancak bugün itibariyle bu şirketten birkaç bin savaşçının Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını kesin olarak söyleyebilirim. İsterlerse askeri operasyonlara katılırlar." şeklinde konuştu.
Putin, Rusya'da özel askeri şirketlerin bulunmadığını belirterek, "Özel askeri şirket, basının verdiği bir unvandı. Rusya'da özel askeri şirketlere ilişkin bir yasa bulunmadığından özel askeri şirketler de bulunmamaktadır. Biz böyle şirketlere sahip değiliz ve hiçbir zaman da sahip olmadık." ifadelerini kullandı.
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