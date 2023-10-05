Fransa Dışişleri Bakanlığı skandal ’Ağrı Dağı’ paylaşımını savundu!

Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı fotoğrafını Ermenistan'a geldiği sırada uçakta paylaştığını belirten Legendre, "Ağrı Dağı, Erivan'dan bakılınca simgesel bir manzara." ifadesini kullandı.

Legendre, "Bakan sadece Ermenistan'a dönüşünü kutlamak istedi çünkü daha önce böyle bir fotoğrafı yaptığı bir ziyarette daha paylaşmıştı. Bu konuda herhangi bir belirsizlik olmadığı açık. Ermenistan'ın herhangi bir toprak talebi olmadığı için hiçbir şekilde (herhangi bir talebi) tanıma da söz konusu değil. Fransa'nın bu konuda herhangi bir belirsizliği bulunmuyor." iddiasında bulundu.