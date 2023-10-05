Fransa Dışişleri Bakanlığı skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımını savundu!
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Fransa Dışişleri Bakan Catherine Colonna'nın Ermenistan ziyareti sırasında Ağrı Dağı fotoğrafı paylaşımını Ermenistan'a yeniden gidişini kutlamak için yaptığını öne sürdü.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Fransa Dışişleri Bakan Catherine Colonna'nın Ermenistan ziyareti sırasında Ağrı Dağı fotoğrafı paylaşımını Ermenistan'a yeniden gidişini kutlamak için yaptığını öne sürdü.
Legendre, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Dışişleri Bakanı Catherine Colonna X hesabından 'Ermenistan'a döndüm' ifadesini Ağrı Dağı görseliyle paylaştı. Bakan Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a ait olduğu düşüncesinde mi? Ağrı Dağı'nın Türkiye'de olduğunu biliyor mu? Yanlış bilgilendirilmiş olabilir mi? Bunu bilinçli olarak yaptıysa, üst düzey diplomat olarak böyle bir şeyin Türkiye'de çok sayıda kişiyi rahatsız edeceğinin farkında olmayabilir mi?" sorusunu yanıtladı.
Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı fotoğrafını Ermenistan'a geldiği sırada uçakta paylaştığını belirten Legendre, "Ağrı Dağı, Erivan'dan bakılınca simgesel bir manzara." ifadesini kullandı.
Legendre, "Bakan sadece Ermenistan'a dönüşünü kutlamak istedi çünkü daha önce böyle bir fotoğrafı yaptığı bir ziyarette daha paylaşmıştı. Bu konuda herhangi bir belirsizlik olmadığı açık. Ermenistan'ın herhangi bir toprak talebi olmadığı için hiçbir şekilde (herhangi bir talebi) tanıma da söz konusu değil. Fransa'nın bu konuda herhangi bir belirsizliği bulunmuyor." iddiasında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 3 Ekim'deki ziyareti kapsamında X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullanarak Ağrı Dağı'nı içeren bir görsel paylaşmıştı.
Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Colonna'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki göstermişti.
Kılıç, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle korkarım ki ya ziyaretinizin amacı konusunda kafanız oldukça karışık ya da acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullanmıştı.
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