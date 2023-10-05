ABD Suriye'de Türk İHA'sını vurdu! Skandal olaya "meşru müdafa" kılıfı
Türkiye Suriye'de varlık gösteren PKK'yı kaynağında yok etmek için terör hedeflerini hava harekatlarıyla vurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir İHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder skandalı "meşru müdafa" sözleriyle savunmaya çalıştı. NATO müttefiki Türkiye'nin terör operasyonu kapsamında kullandığı İHA'yı F-16'larla düşüren ABD'nin bu skandal tutumu ikili ilişkilerde tansiyonu yükseltti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.
Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Görüşmede Austin'in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.
Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.
Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KASITLI OLARAK ABD GÜÇLERİNİ HEDEF ALDIĞINA DAİR ELİMİZDE HİÇBİR BELİRTİ YOK"
Türkiye'ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Ryder, "Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA'yı düşürdü." iddiasında bulundu.
Ryder, bir soru üzerine de "Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok" ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında "birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının" kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.
"TEKRAR EDİYORUM, ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAYDI"
İki ülke savunma bakanının konu hakkında "çok verimli bir görüşme" yaptığını tekrarlayan sözcü, "Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz." sözlerini paylaştı.
Ryder, PKK konusunda da, "PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz." ifadelerini tekrarladı.
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